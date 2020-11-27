«Катетер ушел в легкое»: на Урале расследуют дело о гибели школьницы в больнице

Проблема с установкой катетеров была не только у нас, другим детям также не могли поставить катетер с первого раза. Я говорила врачам: «Давайте мы в Москву поедем, выпишите направление, там установим катетер». Мне отказывали: везде коронавирус, вас не примут! Просила: «Вызовите специалистов из 40-й больницы, там сосудистые хирурги, это их специализация». Мне отвечали: коронавирус… Видимо, имея в виду, что плановая помощь приостановлена. Но ребенок уже неделю был без гемодиализа! Это ведь уже не плановая, а экстренная помощь! Но мне отказывали, вшивали в очередной раз сами, говорит мама девочки Марина.