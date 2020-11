«Катетер ушел в легкое»: на Урале расследуют дело о гибели школьницы в больнице

Следственный комитет расследует уголовное дело после гибели школьницы в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге.

В 2018 году школьница из Каменска-Уральского стала проходить гемодиализ, то есть, процедуру очищения крови от токсинов с помощью специального аппарата — «искусственной почки», когда собственные не справляются со своей работой. Трижды в неделю девочка ездила в Екатеринбург на процедуры. Однако после очередной плановой процедуры девочка погибла, пишет E1. По словам родных школьницы, что в случившемся есть вина врачей. Мама и бабушка девочки рассказали, что тяжелый диагноз девочке был поставлен 14 лет назад, когда ей был один год. Тогда ребенок попал в больницу с воспалением легких. После ее выписки в ту же ночь ей стало плохо — поднялась температура и раздулся живот. В результате ей был поставлен диагноз «непроходимость кишечника». Однако в Екатеринбурге Алине поставили диагноз «гидронефроз» — заболевание почек. При нем нарушается работа мочевыводящих путей, в почках накапливается жидкость. Мама девочки рассказывает, что сначала почка справлялась на 80%, потом на 50%. В 2018 году девочка сдала анализы, в результате которого было выявлено, что почка с нагрузкой не справляется и потому был назначен гемодиализ. Для проведения процедуры девочке в подключичную вену устанавливали специальный катетер. 17 июня 2020 года девочка в очередной раз приехала на процедуру. По словам мамы, один катетер был поставлен неудачно, второй и третий тоже. Его извлекали, меняли и заново ставили. Проблема с установкой катетеров была не только у нас, другим детям также не могли поставить катетер с первого раза. Я говорила врачам: «Давайте мы в Москву поедем, выпишите направление, там установим катетер». Мне отказывали: везде коронавирус, вас не примут! Просила: «Вызовите специалистов из 40-й больницы, там сосудистые хирурги, это их специализация». Мне отвечали: коронавирус… Видимо, имея в виду, что плановая помощь приостановлена. Но ребенок уже неделю был без гемодиализа! Это ведь уже не плановая, а экстренная помощь! Но мне отказывали, вшивали в очередной раз сами, говорит мама девочки Марина. 6 июля девочке поставили самый последний катетер. Девочку привезли в палату и, по словам матери, после пробуждения дочь стала жаловаться на сильные боли. В результате после проведения рентгена стали известны причины плохого самочувствия девочки. Сделали рентген, он показал, что вшитый катетер как бы «ушел» в легкое, повредил его, говорит Марина. Девочке установили временный катетер, рассказывает мама, а затем провели гемодиализ, но лучше пациентке не становилось. 10 июля Алину повезли на операцию для извлечения катетера. Во время ее проведения началось кровотечение, которое врачи остановить не смогли. Родные написали заявление на имя главного врача больницы, чтобы им предоставили документацию о лечении Алины. В них сказано, что причиной смерти стал геморрагический шок, который возникает при большой потере крови. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 109 (Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей). Дело передано на судебно-медицинскую экспертизу.

