Комиссия Минздрава 3,5 часа не могла дозвониться до кол-центров Свердловской области

Комиссия Минздрава 3,5 часа не могла дозвониться до кол-центров Свердловской области

Сегодня, 15:15ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Комиссия из федерального Минздрава во время проверки оценила работу кол-центров и горячей линии в Свердловской области.

При этом ее признали неэффективной, пишет Е1.

Сейчас в каждой поликлинике есть кол-центр, но они не объединены между собой. То есть если оператор не может ответить, то входящие вызовы никуда не перенаправляются.

В комиссии отметили, что номера кол-центров заведены на номера регистратуры или вызова врача на дом.

Такое пересечение потоков создает дополнительные трудности в дозвоне пациентов по вопросам, касающимся новой коронавирусной инфекции,отметили проверяющие.

Также вопросы возникли к городскому кол-центру, он начал работать в Екатеринбурге с 13 ноября. Операторы отслеживают состояние только 10% больных COVID-19, оставшиеся 90% обслуживают кол-центры поликлиник. При этом они также между собой не связаны.

Кроме того, представители комиссии сами попытались дозвониться по телефону горячей линии, они начали звонить в 20.00, а услышали ответ только в 23.30.

Напомним, ранее были подведены промежуточные итоги проверки в Минздраве Свердловской области, при это были выявлены многочисленные нарушения.

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