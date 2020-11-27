Медиахолдинг 1MI и Фонд Росконгресс заключили договор о сотрудничестве

После заключения договора о сотрудничестве фонд Росконгресс и медиахолдинг 1MI будут оказывать друг другу помощь различного характера, в том числе информационную, консультационную и экспертную. Организации будут производить обмен информацией для развития и укрепления отношений с зарубежными партнерами. Также медиахолдинг и фонд будут взаимодействовать при продвижении тем, связанных с организуемыми мероприятиями в международном информационном поле.