Медиахолдинг 1MI и Фонд Росконгресс заключили договор о сотрудничестве

По сообщению издания “Новые Известия”, соглашение о партнерстве глава медиахолдинга 1MI Федор Щербаков и руководитель фонда Росконгресс Александр Стуглев заключили, чтобы установить прочные и долгосрочные взаимоотношения, а также развитие эффективного взаимодействия. После заключения договора о сотрудничестве фонд Росконгресс и медиахолдинг 1MI будут оказывать друг другу помощь различного характера, в том числе информационную, консультационную и экспертную. Организации будут производить обмен информацией для развития и укрепления отношений с зарубежными партнерами. Также медиахолдинг и фонд будут взаимодействовать при продвижении тем, связанных с организуемыми мероприятиями в международном информационном поле. Глава 1MI Федор Щербаков выразил уверенность, что подписанное соглашение поможет укрепить отношения с фондом Росконгресс, а также поспособствует их развитию. Он считает, что мероприятия, которые проводит фонд, имеют высокую значимость для бизнес-повестки России. Также Щербаков подчеркнул, что средства массовой информации, входящие в состав медиахолдинга 1MI, будут полезны при продвижении проектов фонда в международном информационном пространстве. “Считаю, что данное сотрудничество имеет большие перспективы в области взаимной экспертной поддержки», — подчеркнул руководитель холдинга 1MI. Организации будут взаимодействовать при проведении различных мероприятий, в том числе форумов, конференций, круглых столов, деловых встреч, ярмарок, презентаций и т.д. Кроме этого, фонд Росконгресс и медиахолдинг 1MI будут совместно организовывать рекламные и информационные кампании профильных мероприятий. На официальных сайтах Росконгреса и 1MI, а также на интернет-ресурсах СМИ, входящих в состав медиахолдинга, будет размещаться информация о проводимых мероприятиях. Это позволит обеспечить широкое распространение и освещение организуемых событий в российском и мировом информационном пространстве. По словам главы фонда Росконгресс Александра Стуглева, заключенный организациями договор позволит более широко освещать актуальные темы и проекты, а также мероприятия, которые будут проводиться в разных регионах России. Также такое сотрудничество даст возможность уделить дополнительное внимание развитию российского туризма и повышению инвестиционной привлекательности регионов.

