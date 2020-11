На Госуслугах запустили сервис для жалоб на проблемы с дозвоном в поликлиники

На портале госуслуг начал работу новый сервис, который позволяет сообщить о проблемах с дозвоном в медучреждения. Для этого пользователи могут направить электронное обращение.

На портале сказано, что пациенты могут направить обращение при проблемах с вызовом скорой медицинской помощи или дозвона до поликлиник в условиях распространения коронавируса. Ответ на обращение должен прийти в личный кабинет или на электронную почту. После этого предлагается оценить качество решения проблемы. При низкой оценке в профильных ведомствах будет проведена проверка. Как пишет «РИА-Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в условиях распространения коронавируса у граждан возникают проблемы с дозвоном в медучреждения, а потому был создан дополнительный инструмент обратной связи. Ранее он также проводил оперативные совещания по проблеме вызова врачей и заявлял, что по всей стране планируется организовать колл-центры по коронавирусу и чат-боты. Напомним, на этой неделе замгубернатора Павел Креков уже заявлял об открытии дополнительный колл-центров для решения проблемы с дозвоном до врачей.

