Директор по эксплуатации «Монетки» был задержан на Урале при получении взятки

Директор по эксплуатации «Монетки» был задержан на Урале при получении взятки

Сегодня, 18:01ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Ильяс Вакказов, директор по эксплуатации ООО «Элемент-Трейд» (торговая сеть «Монетка») был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД по Свердловской области в момент получения 550 тысяч рублей.

Его задержали в автомобиле индивидуального предпринимателя в момент получения 550 тысяч рублей за заключение договора подряда.

Это лишь часть суммы, которую должен был получить Вакказов,сообщил «Европейско-азиатским новостям» источник в правоохранительных органах.

В торговой сети «Монетка» пояснили, что информацию о предстоящей взятке выявили самостоятельно, а затем сообщили об этом в полицию.

В нашу службу безопасности поступила информация о недобросовестных действиях сотрудника нашей организации, занимающего одну из руководящих должностей. Информацию для проверки мы передали в полицию, которая провела задержание с поличным,говорит директор по безопасности торговой сети «Монетка» Константин Сергеев.

По его словам, было возбуждено уголовное дело за коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК). Вакказову грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

В полиции этот факт также подтвердили. Там оказывают оперативное сопровождение уголовного дела, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудница налоговой службы попалась на взятке и получила штраф в размере 2,3 миллиона рублей.

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