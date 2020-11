Директор по эксплуатации «Монетки» был задержан на Урале при получении взятки

Ильяс Вакказов, директор по эксплуатации ООО «Элемент-Трейд» (торговая сеть «Монетка») был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД по Свердловской области в момент получения 550 тысяч рублей.

Его задержали в автомобиле индивидуального предпринимателя в момент получения 550 тысяч рублей за заключение договора подряда. Это лишь часть суммы, которую должен был получить Вакказов,сообщил «Европейско-азиатским новостям» источник в правоохранительных органах. В торговой сети «Монетка» пояснили, что информацию о предстоящей взятке выявили самостоятельно, а затем сообщили об этом в полицию. В нашу службу безопасности поступила информация о недобросовестных действиях сотрудника нашей организации, занимающего одну из руководящих должностей. Информацию для проверки мы передали в полицию, которая провела задержание с поличным,говорит директор по безопасности торговой сети «Монетка» Константин Сергеев. По его словам, было возбуждено уголовное дело за коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК). Вакказову грозит от семи до 12 лет тюрьмы. В полиции этот факт также подтвердили. Там оказывают оперативное сопровождение уголовного дела, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, в Екатеринбурге сотрудница налоговой службы попалась на взятке и получила штраф в размере 2,3 миллиона рублей. В Екатеринбурге сотрудница налоговой попалась на взятке и получила штраф

