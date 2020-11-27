Директор по эксплуатации «Монетки» был задержан на Урале при получении взятки

В нашу службу безопасности поступила информация о недобросовестных действиях сотрудника нашей организации, занимающего одну из руководящих должностей. Информацию для проверки мы передали в полицию, которая провела задержание с поличным,говорит директор по безопасности торговой сети «Монетка» Константин Сергеев.