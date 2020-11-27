На Урале судебные приставы конфисковали «шашечки такси» за незаконную установку

Дело в том, что мужчина установил фонарь незаконно, чем вводил граждан в заблуждение, что является сотрудником организации, занимающейся пассажирскими перевозками. Такой вывод сделал суд. У свердловчанина не было разрешения на перевозку пассажиров и багажа легкового такси. Поэтому ему был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей с конфискацией фонаря.