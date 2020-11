На Урале судебные приставы конфисковали «шашечки такси» за незаконную установку

В Каменске- Уральском судебными приставами были конфискованы «шашечки» у таксиста, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Это было сделано по решению суда, после которого приставы возбудили исполнительное производство о конфискации. Дело в том, что мужчина установил фонарь незаконно, чем вводил граждан в заблуждение, что является сотрудником организации, занимающейся пассажирскими перевозками. Такой вывод сделал суд. У свердловчанина не было разрешения на перевозку пассажиров и багажа легкового такси. Поэтому ему был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей с конфискацией фонаря. Мужчину уведомили о возбуждении исполнительного производства. Фонарь передан в ТУ Росимущества.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter