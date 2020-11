Депутаты Госдумы приняли закон о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года, пишет «РИА Новости». Напомним, с 2014 года 6% зарплаты жителей России, которые предназначены для накоплений, идут на выплаты нынешним пенсионерам. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии в 2022 году. В России предложили «заморозить» накопительные пенсии до 2024 года

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter