Перед судом предстанет экс-начальник ИК-12 Нижнего Тагила

По данным следствия, обвиняемый совместно со своим заместителем разработал план хищения средств из исправительного учреждения. Под предлогом поставки плат управления, применяемых на сварочном оборудовании, обвиняемый дал указание подчиненным оформить документы для закупки. При этом заместитель привлек к совершению преступления знакомого предпринимателя, с которым и заключались контракты. Начальник учреждения осознавал, что фактически платы в учреждение поставлены не будут. После этого некоторое время платы с баланса учреждения списывались.