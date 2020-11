Перед судом предстанет экс-начальник ИК-12 Нижнего Тагила

Бывший начальник ИК-12 Нижнего Тагила предстанет перед судом после вручения ему обвинительного заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Бывшего начальника обвиняют в совершении преступления по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах). По данным следствия, обвиняемый совместно со своим заместителем разработал план хищения средств из исправительного учреждения. Под предлогом поставки плат управления, применяемых на сварочном оборудовании, обвиняемый дал указание подчиненным оформить документы для закупки. При этом заместитель привлек к совершению преступления знакомого предпринимателя, с которым и заключались контракты. Начальник учреждения осознавал, что фактически платы в учреждение поставлены не будут. После этого некоторое время платы с баланса учреждения списывались. В целом, с сентября 2017 года по март 2019 года обвиняемым совместно с подельником было похищено таким образом 889 тысяч рублей. В дальнейшем обвиняемый попросил заместителя найти компанию, которая принимает металлолом. Приемщику предстояло принимать металлолом, который получен после демонтажа списываемого имущества колонии, в меньшем объеме, чем фактическое поступление. Также он должен был переводить часть средств не на счет ИК-12, а на карту заместителя начальника колонии. Таким способом было похищено с января по июль 2019 года 1,6 миллиона рублей. В отношении подельника и предпринимателя дела были выделены в отельные производства, так как они сотрудничают со следствием.

