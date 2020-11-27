Полиция нашла подростков, которые избили молодого человека в Екатеринбурге

Конфликт начался из-за девушки, с которой был пострадавший.
Личности нападавших были установлены, все несовершеннолетние доставлены в отделение полиции № 5.
Молодые люди признались, что в тот день у них действительно произошел конфликт с незнакомцем. Причиной стала попытка парней познакомиться с девушкой,сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Сейчас полиция проверяет задержанных на наличие подобных преступлений.
Напомним, пострадавшему после драки было наложено восемь швов, а у девушки зафиксировали ушиб носа.