Полиция нашла подростков, которые избили молодого человека в Екатеринбурге

Полицейские Екатеринбурга задержали пятерых подростков, которые 21 ноября избили молодого человека в ТРЦ «Гринвич», сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Конфликт начался из-за девушки, с которой был пострадавший. Личности нападавших были установлены, все несовершеннолетние доставлены в отделение полиции № 5. Молодые люди признались, что в тот день у них действительно произошел конфликт с незнакомцем. Причиной стала попытка парней познакомиться с девушкой,сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Сейчас полиция проверяет задержанных на наличие подобных преступлений. Напомним, пострадавшему после драки было наложено восемь швов, а у девушки зафиксировали ушиб носа. Восемь швов: в Екатеринбурге хулиганы избили парня в торговом центре

