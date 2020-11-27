Полиция нашла подростков, которые избили молодого человека в Екатеринбурге

Полиция нашла подростков, которые избили молодого человека в Екатеринбурге

Сегодня, 18:32ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Полицейские Екатеринбурга задержали пятерых подростков, которые 21 ноября избили молодого человека в ТРЦ «Гринвич», сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Конфликт начался из-за девушки, с которой был пострадавший.

Личности нападавших были установлены, все несовершеннолетние доставлены в отделение полиции № 5.

Молодые люди признались, что в тот день у них действительно произошел конфликт с незнакомцем. Причиной стала попытка парней познакомиться с девушкой,сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас полиция проверяет задержанных на наличие подобных преступлений.

Напомним, пострадавшему после драки было наложено восемь швов, а у девушки зафиксировали ушиб носа.

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