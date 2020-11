Прокуратура попросила назначить штраф толкнувшему журналиста екатеринбуржцу

Гособвинение попросило суд назначить жителю Екатеринбурга Максиму Шибанову, которого обвиняют в толчке журналиста Максима Румянцева во время протестов в сквере у театра драмы.

Как пишет Znak, сегодня в Верх-Исетском суде прошли прения сторон. Оглашение приговора по делу назначено на 30 ноября. Стороны отказались заключать мировое соглашение, так как Шибанов не признает себя виновным. Поэтому дело переквалифицировали на статью 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью). Максим Румянцев по-прежнему требует от Шибанова выплатить 257 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб. Прокуратура эти требования поддерживает. Напомним, конфликт между Максимом Шибановым и Максимом Румянцевым произошел во время одного из протестных митингов в сквере у Театра драмы 7 апреля 2019 года. На видеозаписях с места событий видно, что Румянцев несколько раз назвал Шибанова «девочкой», после чего последний его толкнул. Румянцев упал на спину. После инцидента он заявил, что пролежал в больнице три недели. Вокруг дела поднялся общественный резонанс. Большинство горожан решили, что дело было возбуждено несправедливо. Суд назначил повторную эксперизу по делу толкнувшего журналиста екатеринбуржца

