Прокуратура попросила назначить штраф толкнувшему журналиста екатеринбуржцу

Напомним, конфликт между Максимом Шибановым и Максимом Румянцевым произошел во время одного из протестных митингов в сквере у Театра драмы 7 апреля 2019 года. На видеозаписях с места событий видно, что Румянцев несколько раз назвал Шибанова «девочкой», после чего последний его толкнул. Румянцев упал на спину. После инцидента он заявил, что пролежал в больнице три недели. Вокруг дела поднялся общественный резонанс. Большинство горожан решили, что дело было возбуждено несправедливо.