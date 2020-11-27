Прятались в канализации и шкафах: на Урале сотрудники ГУФСИН искали осужденных

Прятались в канализации и шкафах: на Урале сотрудники ГУФСИН искали осужденных

Сегодня, 16:41ОбществоPhoto: Европейско-азиатские новости
В Свердловской области сотрудники ГУФСИН поймали 41 осужденного, которые скрывались от наказания.

С 24 по 26 ноября сотрудники отдела розыска ГУФСИН по Свердловской области провели операцию. Они поймали 41 человека, которые уклонялись от уголовного наказания за принудительные, исправительные, обязательные работы, а также лишение свободы.

Перед проведением операции сформировали списки разыскиваемых в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском и других городах.

В проведении мероприятия принимали участие сотрудники отдела розыска, отряда специального назначения, сотрудники УИИ, ИУ, СИЗО общей численностью более 100 человек,сообщил «Европейско-азиатским новостям» начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

При задержании осужденные пытались спрятаться от оперативников у себя дома, у родственников и знакомых. Некоторые прятались в шкафу и канализационном люке.

Video:«Европейско-Азиатские новости»

Напомним, осужденные, которые отбывают наказание в ИК-12 Нижнего Тагила, за год выплатили по искам свыше 10 миллионов рублей.

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