Школы и детсады Свердловской области получат 330 млн рублей на учебники и игрушки

На поддержку муниципальных школ и детских садов Свердловской области будет выделено почти 334 миллиона рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

Деньги пойдут на оснащение школ и дошкольных учреждений учебниками, играми и игрушками. Часть средств направят на зарплаты педагогам и воспитателям в связи с тем, что увеличилось количество классов в школах и групп в детских садах. Денежные средства направят в бюджеты Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Невьянска и других городов. В июле 2020 года власти Свердловской области уже выделили 644 миллиона рублей на создание новых мест в детских садах и школах региона. Общая сумма поддержки составила почти один миллиард рублей. Напомним, в Нижнем Тагиле готовят к открытию два новых детских сада на ГГМ, они примут 260 детей. В Нижнем Тагиле подготавливают к открытию два новых детских сада

