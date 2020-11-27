Школы и детсады Свердловской области получат 330 млн рублей на учебники и игрушки

Школы и детсады Свердловской области получат 330 млн рублей на учебники и игрушки

Сегодня, 16:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
На поддержку муниципальных школ и детских садов Свердловской области будет выделено почти 334 миллиона рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

Деньги пойдут на оснащение школ и дошкольных учреждений учебниками, играми и игрушками. Часть средств направят на зарплаты педагогам и воспитателям в связи с тем, что увеличилось количество классов в школах и групп в детских садах.

Денежные средства направят в бюджеты Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Невьянска и других городов.

В июле 2020 года власти Свердловской области уже выделили 644 миллиона рублей на создание новых мест в детских садах и школах региона. Общая сумма поддержки составила почти один миллиард рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле готовят к открытию два новых детских сада на ГГМ, они примут 260 детей.

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