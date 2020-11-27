Смертельный гемодиализ и невозможность дозвона. Итоги дня в Свердловской области

На Урале расследуют дело о гибели школьницы в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге. В 2018 году девочка из Каменска-Уральского стала проходить гемодиализ (процедуру очищения крови от токсинов с помощью специального аппарата). Она проходила процедуры три раза в неделю. Но после очередной плановой процедуры школьница скончалась. Диагноз «гидронефроз» девочке был поставлен в возрасте одного года. По словам матери, почка стала справляться на 50%. Для проведения процедуры погибшей устанавливали специальный катетер в подключичную вену. При этом он был неудачно установлен несколько раз. 6 июля 2020 года девочка стала жаловаться на сильные боли, оказалось, что катетер как бы «ушел» в легкое. 10 июля школьница скончалась во время проведения операции по его извлечению. Следственный комитет возбудил уголовное дело по причинению смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.