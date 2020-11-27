Смертельный гемодиализ и невозможность дозвона. Итоги дня в Свердловской области

На Урале расследуют дело о гибели школьницы в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге. В 2018 году девочка из Каменска-Уральского стала проходить гемодиализ (процедуру очищения крови от токсинов с помощью специального аппарата). Она проходила процедуры три раза в неделю. Но после очередной плановой процедуры школьница скончалась. Диагноз «гидронефроз» девочке был поставлен в возрасте одного года. По словам матери, почка стала справляться на 50%. Для проведения процедуры погибшей устанавливали специальный катетер в подключичную вену. При этом он был неудачно установлен несколько раз. 6 июля 2020 года девочка стала жаловаться на сильные боли, оказалось, что катетер как бы «ушел» в легкое. 10 июля школьница скончалась во время проведения операции по его извлечению. Следственный комитет возбудил уголовное дело по причинению смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.
Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о возвращении на очную форму обучения девятиклассников. Помимо этого, дистант был продлен для школьников с шестого по восьмой класс и десятиклассников. Кроме того, «ковидные» ограничения в российских школах планируют продлить до 2022 года. Такой проект постановления Роспотребнадзор опубликовал на портале правовой информации.
Комиссия Минздрава из Москвы 3,5 часа не могла дозвониться до кол-центров Свердловской области. Они признали такую работу неэффективной. В ходе проверки было отмечено, что во всех поликлиниках кол-центры существуют, однако медучреждения не объединены между собой. Соответственно, входящие вызовы никуда не перенаправляются. Кроме того, возникли вопросы к кол-центру Екатеринбурга, который начал работу с 13 ноября. Проверяющие выяснили, что его операторы отслеживают состояние только 10% больных коронавирусом, остальные 90% обслуживают кол-центры городских поликлиник.
Врачи из Екатеринбурга рассказали о том, что каждое утро их работа начинается с оформления трупа. По словам медиков, они уже привыкли к постоянным смертям. Однако в некоторые дни фиксируют по несколько летальных случаев, а иногда — не одного. Одна из сотрудниц ЦГКБ № 1 рассказала, что бывают случаи смерти после того, как пациенту становится лучше. Также врачи сообщают о том, что часто причиной смерти становится не сам COVID-19, а тромбоэмболия и инсульты.