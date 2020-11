Смертельный гемодиализ и невозможность дозвона. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 27 ноября.

На Урале расследуют дело о гибели школьницы в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге. В 2018 году девочка из Каменска-Уральского стала проходить гемодиализ (процедуру очищения крови от токсинов с помощью специального аппарата). Она проходила процедуры три раза в неделю. Но после очередной плановой процедуры школьница скончалась. Диагноз «гидронефроз» девочке был поставлен в возрасте одного года. По словам матери, почка стала справляться на 50%. Для проведения процедуры погибшей устанавливали специальный катетер в подключичную вену. При этом он был неудачно установлен несколько раз. 6 июля 2020 года девочка стала жаловаться на сильные боли, оказалось, что катетер как бы «ушел» в легкое. 10 июля школьница скончалась во время проведения операции по его извлечению. Следственный комитет возбудил уголовное дело по причинению смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. «Катетер ушел в легкое»: на Урале расследуют дело о гибели школьницы в больнице Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о возвращении на очную форму обучения девятиклассников. Помимо этого, дистант был продлен для школьников с шестого по восьмой класс и десятиклассников. Кроме того, «ковидные» ограничения в российских школах планируют продлить до 2022 года. Такой проект постановления Роспотребнадзор опубликовал на портале правовой информации. Евгений Куйвашев подписал указ об отмене дистанта для уральских девятиклассников Комиссия Минздрава из Москвы 3,5 часа не могла дозвониться до кол-центров Свердловской области. Они признали такую работу неэффективной. В ходе проверки было отмечено, что во всех поликлиниках кол-центры существуют, однако медучреждения не объединены между собой. Соответственно, входящие вызовы никуда не перенаправляются. Кроме того, возникли вопросы к кол-центру Екатеринбурга, который начал работу с 13 ноября. Проверяющие выяснили, что его операторы отслеживают состояние только 10% больных коронавирусом, остальные 90% обслуживают кол-центры городских поликлиник. Комиссия Минздрава 3,5 часа не могла дозвониться до кол-центров Свердловской области Врачи из Екатеринбурга рассказали о том, что каждое утро их работа начинается с оформления трупа. По словам медиков, они уже привыкли к постоянным смертям. Однако в некоторые дни фиксируют по несколько летальных случаев, а иногда — не одного. Одна из сотрудниц ЦГКБ № 1 рассказала, что бывают случаи смерти после того, как пациенту становится лучше. Также врачи сообщают о том, что часто причиной смерти становится не сам COVID-19, а тромбоэмболия и инсульты. Уральские врачи о работе в COVID-госпиталях: «Утро начинается с оформления трупа»

