Свердловчанку приговорили к восьми годам колонии за убийство отца

Свердловчанку приговорили к восьми годам колонии за убийство отца

Сегодня, 10:46ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге местную жительницу приговорили к восьми годам колонии общего режима за убийство своего отца, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Женщина признана виновной по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в начале июля 2020 года во время распития спиртного с родителями на скамейке подсудимая вступила в конфликт с отцом. Она взяла нож и стала размахивать им, однако проходящий мимо сосед вступился за мужчину и отобрал нож.

Уже в квартире подсудимая продолжила выяснять отношения с отцом. Она снова взяла нож и ударила мужчину в грудь. Он скончался в больнице через два дня.

Напомним, в Екатеринбурге перед судом по обвинению в убийстве женщины и изнасиловании двух несовершеннолетних девочек предстанет местный житель. Преступление было совершено 24 года назад.

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