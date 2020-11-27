Свердловчанку приговорили к восьми годам колонии за убийство отца

Женщина признана виновной по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По данным следствия, в начале июля 2020 года во время распития спиртного с родителями на скамейке подсудимая вступила в конфликт с отцом. Она взяла нож и стала размахивать им, однако проходящий мимо сосед вступился за мужчину и отобрал нож.
Уже в квартире подсудимая продолжила выяснять отношения с отцом. Она снова взяла нож и ударила мужчину в грудь. Он скончался в больнице через два дня.
Напомним, в Екатеринбурге перед судом по обвинению в убийстве женщины и изнасиловании двух несовершеннолетних девочек предстанет местный житель. Преступление было совершено 24 года назад.