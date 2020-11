Свердловчанку приговорили к восьми годам колонии за убийство отца

В Екатеринбурге местную жительницу приговорили к восьми годам колонии общего режима за убийство своего отца, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Женщина признана виновной по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данным следствия, в начале июля 2020 года во время распития спиртного с родителями на скамейке подсудимая вступила в конфликт с отцом. Она взяла нож и стала размахивать им, однако проходящий мимо сосед вступился за мужчину и отобрал нож. Уже в квартире подсудимая продолжила выяснять отношения с отцом. Она снова взяла нож и ударила мужчину в грудь. Он скончался в больнице через два дня. Напомним, в Екатеринбурге перед судом по обвинению в убийстве женщины и изнасиловании двух несовершеннолетних девочек предстанет местный житель. Преступление было совершено 24 года назад. Екатеринбуржца будут судить за убийство и изнасилование 24-летней давности

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter