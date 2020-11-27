Уральские врачи о работе в COVID-госпиталях: «Утро начинается с оформления трупа»

Уральские врачи о работе в COVID-госпиталях: «Утро начинается с оформления трупа»

Сегодня, 10:10ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге в госпиталях, которые работают с больными коронавирусом, ежедневно пересчитывают число умерших. Об этом сообщают сами медики, а также пациенты.

Как пишет Ура.ру, ситуация характерна для ЦГКБ № 1 и 24, ГКБ № 14 и 40. По словам врачей, они уже привыкли к постоянным смертям.

Почти каждый день утро начинается с оформления трупа в морг, рассказал один из врачей.

Он отметил, что в некоторые дни умирают по несколько человек, а бывает — что за сутки ни одного пациента не скончались.

По словам одной из пациенток ЦГКБ № 1, когда она лечилась в больнице, каждую ночь в реанимации кто-то умирал. Одна из сотрудниц клиники отметила, нередко случается, что пациенту становится лучше, но потом он умирает.

Врачи добавляют, что часто причиной смерти становится не сам коронавирус, а инсульты и тромбоэмболия. Именно потому всем пациентам выписывают кроверазжижающие препараты.

В свердловском оперативном штабе пояснили, что статистику смертей, когда причиной смерти стало иное заболевание вследствие коронавируса — не ведут.

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