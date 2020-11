В Екатеринбурге МУГИСО отменило торги по заброшенной больнице в Зеленой роще

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) отменило продажу заброшенного здания больницы скорой помощи с земельным участком в Зеленой роще в центре Екатеринбурга.

Об этом сообщается на портале, где реализуется государственное и муниципальное имущество. Уточняется, что решение об отмене торгов принял собственник, которым является субъект Федерации. Как пишет Znak со ссылкой на МУГИСО, власти приняли решение искать другие варианты восстановления объекта. Напомним, о приватизации больницы стало известно в начале ноября. До 3 декабря должны были приниматься заявки от участников. Начальная стоимость больницы составила 62,7 миллиона рублей. При этом здание самой больницы оценили в 1,2 рубля, а основная сумма приходилась на стоимость земельного участка.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter