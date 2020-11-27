В Екатеринбурге МУГИСО отменило торги по заброшенной больнице в Зеленой роще

Напомним, о приватизации больницы стало известно в начале ноября. До 3 декабря должны были приниматься заявки от участников. Начальная стоимость больницы составила 62,7 миллиона рублей. При этом здание самой больницы оценили в 1,2 рубля, а основная сумма приходилась на стоимость земельного участка.