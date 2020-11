В финале онлайн-хакатона «Цифровой прорыв» встретятся более 300 команд

27 ноября начались финальные испытания участников конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв», проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На заключительном этапе будут представлены работы более 300 команд из 70 регионов России, а имена лауреатов объявят в прямом эфире в воскресенье, 29 ноября. Как сообщает ТАСС, в финале участники в течение 48 часов должны разработать настоящие прототипы различных цифровых продуктов. На этот раз конкурс привлек более 45 тыс. разных специалистов, которые были разделены на 1,5 тыс. команд. Еще до финала участники предложили решения для более 80 задач. Как рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, победившие команды разделят поровну призовой фонд, который в этом году составил 22,5 млн рублей. “Также победители смогут стать участниками Гранд-финала в Москве, где у них появится возможность лично презентовать свой проект топ-менеджерам крупнейших компаний, договориться о будущем своего продукта”, - добавил он. В топ-5 лучших регионов по количеству финалистов вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область и Татарстан. Для заключительного этапа подготовлено 15 непростых и уникальных кейсов самой широкой тематики: от медицины до энергетики. Помогать финалистам будут более 100 трекеров и 300 экспертов в сфере IT и управления. По итогам финала выберут 45 команд-победителей – по три в каждом из 15 заданий. По словам руководителя конкурса «Цифровой прорыв», директора РАЭК Сергея Плуготаренко, участникам нужно показать умение использовать современные технологии для создания IT-решений. «Есть задания по распознаванию речи, музыкальных треков, лингвистическому анализу текста. Решения, предложенные командами, смогут оказать существенное влияние на развитие всего отечественного IT-рынка», – сказал он. Отмечается, что кейсы командам подготовили такие гиганты, как «Росатом», Сбербанк, «Россети», Mail.ru Group, «Почта России», а также федеральные ведомства: Минэнерго, МВД и Минцифры.

