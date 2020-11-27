В финале онлайн-хакатона «Цифровой прорыв» встретятся более 300 команд

В топ-5 лучших регионов по количеству финалистов вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область и Татарстан. Для заключительного этапа подготовлено 15 непростых и уникальных кейсов самой широкой тематики: от медицины до энергетики. Помогать финалистам будут более 100 трекеров и 300 экспертов в сфере IT и управления. По итогам финала выберут 45 команд-победителей – по три в каждом из 15 заданий.