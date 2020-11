В Нижнем Тагиле охранник «Перекрестка» получил условный срок за кражу денег с карты

Житель Нижнего Тагила получил шесть месяцев условного срока с испытательным сроком в 10 месяцев за снятие наличных средств с чужой банковской карты, сообщает пресс-служба городской прокуратуры Ленинского района.

6 октября Дзержинским районным судом был постановлен обвинительный приговор в отношении местного жителя 1976 года рождения. Его признали виновным в совершении преступления по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). В ходе судебных разбирательств установлено, что подсудимый 11 августа, находился на своем рабочем месте сотрудника службы охраны магазина «Перекресток», расположенного в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Во время смены к нему обратился гражданин, который попросил взять на сохранение банковскую карту с написанным на ней пин-кодом. Охранник решил похитить с нее средства. В результате он снял 27 тысяч рублей в банкомате. Средствами он распорядился по своему усмотрению. В ходе разбирательств подсудимый вину признал и возместил ущерб в полном объеме. Напомним, ранее в МВД заявили, что с начала года в Свердловской области в два раза увеличилось число преступлений, совершенных с применением IT-технологий.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter