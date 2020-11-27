В Нижнем Тагиле охранник «Перекрестка» получил условный срок за кражу денег с карты

В ходе судебных разбирательств установлено, что подсудимый 11 августа, находился на своем рабочем месте сотрудника службы охраны магазина «Перекресток», расположенного в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Во время смены к нему обратился гражданин, который попросил взять на сохранение банковскую карту с написанным на ней пин-кодом. Охранник решил похитить с нее средства. В результате он снял 27 тысяч рублей в банкомате. Средствами он распорядился по своему усмотрению.