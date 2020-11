В Нижнем Тагиле создание «Аллеи Рандеву» и двух зон отдыха обойдется в 156 миллионов

В Нижнем Тагиле за 156 миллионов рублей в 2021 году создадут «Аллею Рандеву» у медицинского колледжа, а также реконструируют площадь танкостроителей и сквер за ДК «Юбилейный».

Подрядчик для всех территорий будет определен в начале декабря. Общая стоимость работ составляет 155,9 миллиона рублей. Ранее стало известно, на благоустройство Нижнего Тагила в 2021 году из областного и федерального бюджетов выделено более 235 миллионов рублей. Всего в следующем году планируется благоустроить четыре территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы будут проводиться в сквере за Дворцом культуры «Юбилейный», на площади Танкостроителей, в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» и на «Аллее рандеву» около медицинского колледжа. Стало известно на какие объекты в Нижнем Тагиле потратят 235 миллионов рублей

