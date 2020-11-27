В Нижнем Тагиле создание «Аллеи Рандеву» и двух зон отдыха обойдется в 156 миллионов

Ранее стало известно, на благоустройство Нижнего Тагила в 2021 году из областного и федерального бюджетов выделено более 235 миллионов рублей. Всего в следующем году планируется благоустроить четыре территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы будут проводиться в сквере за Дворцом культуры «Юбилейный», на площади Танкостроителей, в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» и на «Аллее рандеву» около медицинского колледжа.