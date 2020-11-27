В Нижнем Тагиле в Запрудном построят старообрядческий храм

Они внесли правки в Генеральный план города и переименовали «зону озелененных территорий общего пользования» в «зону специализированной общественной застройки». Данное нововведение позволит воспользоваться необходимым земельным участком в жилом районе Запрудный для строительства старообрядческого храма, сообщает АН «Между строк».
По планам местных старообрядцев, строительство будет проходить за свой счет, но с привлечением спонсоров. На данный момент проект считается разработанным, были проведены инженерные изыскания и рассчитана предполагаемая смета.
Также депутатами было одобрено возведение в Нижнем Тагиле еще двух православных храмов: на улицах Цементной и Володарского.
Напомним, ранее мэрия города отказала в строительстве храма вблизи старообрядческого кладбища в микрорайоне Запрудный.