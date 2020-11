В Нижнем Тагиле в Запрудном построят старообрядческий храм

В микрорайоне Запрудный Нижнего Тагила будет возведен старообрядческий храм. Такое решение 26 ноября приняли депутаты на заседании Нижнетагильской гордумы.

Они внесли правки в Генеральный план города и переименовали «зону озелененных территорий общего пользования» в «зону специализированной общественной застройки». Данное нововведение позволит воспользоваться необходимым земельным участком в жилом районе Запрудный для строительства старообрядческого храма, сообщает АН «Между строк». По планам местных старообрядцев, строительство будет проходить за свой счет, но с привлечением спонсоров. На данный момент проект считается разработанным, были проведены инженерные изыскания и рассчитана предполагаемая смета. Также депутатами было одобрено возведение в Нижнем Тагиле еще двух православных храмов: на улицах Цементной и Володарского. Напомним, ранее мэрия города отказала в строительстве храма вблизи старообрядческого кладбища в микрорайоне Запрудный. В Нижнем Тагиле в течение месяца выберут место для старообрядческой церкви

