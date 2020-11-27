В России ввели единый номер по коронавирусу

В России ввели единый номер по коронавирусу

Сегодня, 17:27ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В России вводят единый номер 122 по COVID-19, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, 27 регионов страны подключились к работе по централизации звонков в кол-центрах. Остальным субъектам Российской Федерации правительство окажет финансовую и техническую поддержку.

Чернышенко отметил, что единый номер 122 поможет организовать оперативную маршрутизацию.

Мы запросили региональные потребности по развёртыванию кол-центров и их оснащению. Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека,цитирует ТАСС слова Чернышенко.

Ранее вице премьер рассказал, что на сервисе госуслуг был запущен сервис для жалоб на проблемы с дозвоном в поликлиники.

Напомним, комиссия из Минздрава, которая проводит проверку в Свердловской области, признала неэффективной работу кол-центров в регионе.

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