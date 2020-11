В России ввели единый номер по коронавирусу

В России вводят единый номер 122 по COVID-19, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, 27 регионов страны подключились к работе по централизации звонков в кол-центрах. Остальным субъектам Российской Федерации правительство окажет финансовую и техническую поддержку. Чернышенко отметил, что единый номер 122 поможет организовать оперативную маршрутизацию. Мы запросили региональные потребности по развёртыванию кол-центров и их оснащению. Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека,цитирует ТАСС слова Чернышенко. Ранее вице премьер рассказал, что на сервисе госуслуг был запущен сервис для жалоб на проблемы с дозвоном в поликлиники. Напомним, комиссия из Минздрава, которая проводит проверку в Свердловской области, признала неэффективной работу кол-центров в регионе. Комиссия Минздрава 3,5 часа не могла дозвониться до кол-центров Свердловской области

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter