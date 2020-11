За прописку 11 гастарбайтеров тагильчанке грозит штраф в 500 тысяч рублей

За фиктивную прописку иностранных рабочих в Нижнем Тагиле было возбуждено уголовное дело против 35-летней матери двоих детей.

С декабря 2019 по март 2020 года, она прописала 11 иностранных граждан в своей комнате на улице Металлургов, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района. В МФЦ женщина подписала уведомления о прибытии граждан в Россию из-за границы, а потом передала корешки бумаг гастарбайтерам. Они воспользовались пропиской для того, чтобы легально находиться на территории России. При этом они не собирались жить в помещении. Обвиняемая прописывала мигрантов безвозмездно, так как была с ними знакома. Женщина признала свою вину, ей грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, отмечают в прокуратуре. Напомним, в октябре завели уголовное дело на мать, которая купила прописку для поступления дочери в первый класс. Отдала дочь в школу. На Урале завели уголовное дело на мать за покупку прописки

