За прописку 11 гастарбайтеров тагильчанке грозит штраф в 500 тысяч рублей

За прописку 11 гастарбайтеров тагильчанке грозит штраф в 500 тысяч рублей

Сегодня, 16:06ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
За фиктивную прописку иностранных рабочих в Нижнем Тагиле было возбуждено уголовное дело против 35-летней матери двоих детей.

С декабря 2019 по март 2020 года, она прописала 11 иностранных граждан в своей комнате на улице Металлургов, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Тагилстроевского района.

В МФЦ женщина подписала уведомления о прибытии граждан в Россию из-за границы, а потом передала корешки бумаг гастарбайтерам.

Они воспользовались пропиской для того, чтобы легально находиться на территории России. При этом они не собирались жить в помещении.

Обвиняемая прописывала мигрантов безвозмездно, так как была с ними знакома. Женщина признала свою вину, ей грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, отмечают в прокуратуре.

Напомним, в октябре завели уголовное дело на мать, которая купила прописку для поступления дочери в первый класс.

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