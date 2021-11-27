1 млн за смерть родственника отсудили у больницы жители Екатеринбурга

Один миллион рублей по решению апелляционного суда должна выплатить 14 больница матери и дочери екатеринбуржца, который скончался после проведенной операции в 2018 году.

В 2018 году 35-летний житель Екатеринбурга после нового года был доставлен в больницу, так как начал резко худеть. С 4 по 9 января лечения ему, кроме капельниц, не проводили. Затем мужчине сделали лапароскопию, после чего он стал жаловаться на сильные боли в животе. При повторной операции выяснилось, что у пациента разошлись швы, начался перитонит и сепсис, так как еда попадала в брюшную полость. 7 февраля мужчина скончался, было возбуждено уголовное дело. Родственники подали в суд и смогли взыскать по 200 тысяч в пользу дочери и матери погибшего. Они не согласились с таким решением, подали апелляцию и выиграли дело, пишет Е1. Напомним, дочери рабочего, погибшего в 2016 году на ЗиК в Екатеринбурге, удалось отсудить у предприятия 1,5 миллиона рублей за смерть отца. В ноябре на заводе скончались четыре человека из-за обрушения кровли. 1,5 миллиона рублей удалось отсудить дочери погибшего на ЗиК уральца спустя 5 лет

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