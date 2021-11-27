К 14 годам тюрьмы приговорен автор Telegram-каналов из Екатеринбурга Устинов

Напомним, Александр Устинов был задержан в 2018 году, изначально он обвинялся в мошенничестве и получении взятки в 1,7 миллиона рублей за снятие публикации с сайта. Позже к уголовному делу добавились еще четыре эпизода по вымогательству, клевете и изготовлении и распространении порнографии.