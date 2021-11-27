К 14 годам тюрьмы приговорен автор Telegram-каналов из Екатеринбурга Устинов

К 14 годам тюрьмы приговорен автор Telegram-каналов из Екатеринбурга Устинов
К 14 годам тюрьмы приговорен автор Telegram-каналов из Екатеринбурга Устинов
Сегодня, 10:33ОбществоФото: Страница Алксандра Устинова в Facebook
14 лет колонии строгого режима получил автор Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП губернатора» Александр Устинов. Приговор вынесен в Пресненском районном суде Москвы.

Обвинение запрашивало для Устинова 16 лет тюрьмы, а также штраф в сумме 900 тысяч рублей. А журналисту Ивану Бесценному и программисту Антону Старку прокурор просил по 14 лет колонии. Они получили 12 и 10 лет колонии соответственно, пишет Znak.

Напомним, Александр Устинов был задержан в 2018 году, изначально он обвинялся в мошенничестве и получении взятки в 1,7 миллиона рублей за снятие публикации с сайта. Позже к уголовному делу добавились еще четыре эпизода по вымогательству, клевете и изготовлении и распространении порнографии.

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Екатеринбург
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