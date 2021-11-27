К 14 годам тюрьмы приговорен автор Telegram-каналов из Екатеринбурга Устинов

Обвинение запрашивало для Устинова 16 лет тюрьмы, а также штраф в сумме 900 тысяч рублей. А журналисту Ивану Бесценному и программисту Антону Старку прокурор просил по 14 лет колонии. Они получили 12 и 10 лет колонии соответственно, пишет Znak.
Напомним, Александр Устинов был задержан в 2018 году, изначально он обвинялся в мошенничестве и получении взятки в 1,7 миллиона рублей за снятие публикации с сайта. Позже к уголовному делу добавились еще четыре эпизода по вымогательству, клевете и изготовлении и распространении порнографии.