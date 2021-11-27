Маленький мальчик спас врачей скорой помощи от вооруженного отчима в Екатеринбурге

7-летний мальчик вышел к бригаде скорой помощи, приехавшей на вызов, и предупредил их об отчиме с ножом, который пытался зарезать его брата в Екатеринбурге.

На вызов на травму руки в общежитие выезжала бригада скорой помощи. На улице был сильный дождь, на крыльце медиков встретил промокший мальчик лет семи. Ребенок спросил, в какую комнату приехали врачи. Получив ответ, он пояснил, что вышел предупредить их об опасности. По словам мальчика, отчим напал с ножом на его двухлетнего брата, но маме удалось закрыться с малышом в ванне и спрятаться. Медики отвели ребенка в машину, чтобы он смог согреться и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов узнав, что в комнате находится вооруженный пьяный человек, надели бронежилеты и штурмом взяли жилище. Мужчина угрожал им ножом и пытался выпрыгнуть в окно, но был задержан, пишет Е1. В ванне были обнаружены мама с сыном. У женщины одна рука была сломана, а другая — в глубоких порезах. Напомним, в августе 2021 года 16-летний юноша спас из пожара своих брата и сестру в свердловском селе. За это он был награжден почетной грамотой и памятными сувенирами сотрудниками следственного комитета. 16-летний свердловчанин спас из пожара младшую сестру и брата

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