Маленький мальчик спас врачей скорой помощи от вооруженного отчима в Екатеринбурге

На вызов на травму руки в общежитие выезжала бригада скорой помощи. На улице был сильный дождь, на крыльце медиков встретил промокший мальчик лет семи.
Ребенок спросил, в какую комнату приехали врачи. Получив ответ, он пояснил, что вышел предупредить их об опасности. По словам мальчика, отчим напал с ножом на его двухлетнего брата, но маме удалось закрыться с малышом в ванне и спрятаться.
Медики отвели ребенка в машину, чтобы он смог согреться и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов узнав, что в комнате находится вооруженный пьяный человек, надели бронежилеты и штурмом взяли жилище. Мужчина угрожал им ножом и пытался выпрыгнуть в окно, но был задержан, пишет Е1.
В ванне были обнаружены мама с сыном. У женщины одна рука была сломана, а другая — в глубоких порезах.
Напомним, в августе 2021 года 16-летний юноша спас из пожара своих брата и сестру в свердловском селе. За это он был награжден почетной грамотой и памятными сувенирами сотрудниками следственного комитета.