Минеева подвела итоги форума при уполномоченном по правам предпринимателей Москвы

В российской столице завершил свою работу первый форум уполномоченного по защите прав предпринимателей на тему «Как найти баланс между вызовами времени и стремлением бизнеса к экономической стабильности». Об итогах двухдневного мероприятия рассказала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

В форуме участвовали свыше 150 представителей властей и бизнес-сообщества, пишут корреспонденты информационного портала vostokmedia.com. «Представленные в правительство инициативы были получены по прямому каналу коммуникации „бизнес — власть“. Из полученных обращений от бизнеса по мерам поддержки было сформировано более 140 сводных инициатив, имеющих общеотраслевой и отраслевой характер, — проинформировала Минеева. — В итоге нами был создан Манифест бизнеса по мерам поддержки». Предложение поддержал федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его инициативе столица стала во главе рабочей группы, в которую входят уполномоченные всех субъектов страны. Главная цель — сформировать федеральный манифест для последующего доклада Владимиру Путину. Предложения уже направили на рассмотрение Правительства РФ, сообщила Минеева. По словам московского бизнес-омбудсмена, за 11 месяцев уходящего года обращений и инициатив уполномоченного было 3 915. С 2019 по 2021 год их число составило 13 923. В ходе сессии в рамках форума представители бизнеса общались с экспертами. Первый зампред Госдумы Александр Жуков назвал пандемию основным вызовом для парламента, правительства и бизнеса. Предприниматели затрудняются с прогнозами на завтрашний день, однако власть на законодательном уровне оперативно принимала меры, направленные на оказание им поддержки. Из заявления председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова следует, что 80 процентов бюджета российской столицы формируют благодаря бизнесу. В наступающем году бюджет продемонстрирует 20-процентный рост, и Москва продолжит оказывать предпринимателям поддержку. Татьяна Минеева высоко оценила итоги состоявшегося в Москве форума. Она подчеркнула, что прямая поддержка канала «бизнес — власть» является чрезвычайно важной. Организаторы форума предусмотрели проведение установочного заседания межотраслевого совета при уполномоченном. Одной из приоритетных его задач является консолидация сведений от агрегаторов, экспертов, предпринимателей и прочих источников с целью создать реальную картину состояния столичного бизнеса. По словам Татьяны Минеевой, только сами представители бизнеса могут проинформировать о том, какая его часть находится сегодня в тени и в каких мерах господдержки она нуждается. Работа в формате такого диалога продолжается ежедневно, подчеркнула бизнес-омбудсмен. Однако форум стал, по ее словам, «возможностью подвести черту». «И доклад мэру Москвы как раз сейчас в проработке, и мы завтра определимся, какие инициативы туда войдут, это доклад уже этого года», — резюмировала Татьяна Минеева.

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