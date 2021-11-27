National Geographic признал тагильский поднос вторым по популярности промыслом

National Geographic признал тагильский поднос вторым по популярности промыслом
National Geographic признал тагильский поднос вторым по популярности промыслом
Сегодня, 17:32ОбществоФото: Личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Вторым по популярности народным промыслом по версии National Geographic стал тагильский поднос.

Уральские подносы известны за пределами Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев дарит их гостям региона. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Конкурс «Сокровища России» проходил в августе в онлайн-формате. Тагильские подносы были представлены в номинации «Народные промыслы».

Проект был создан с целью определения главных национальных достопримечательностей, а также открытия новых точек для туризма.

Напомним, тагильчанка, занимающаяся росписью подносов получила грант президента РФ Владимира Путина для воссоздания образцов кованого демидовского промысла.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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