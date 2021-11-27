National Geographic признал тагильский поднос вторым по популярности промыслом

Уральские подносы известны за пределами Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев дарит их гостям региона. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Конкурс «Сокровища России» проходил в августе в онлайн-формате. Тагильские подносы были представлены в номинации «Народные промыслы».
Проект был создан с целью определения главных национальных достопримечательностей, а также открытия новых точек для туризма.
Напомним, тагильчанка, занимающаяся росписью подносов получила грант президента РФ Владимира Путина для воссоздания образцов кованого демидовского промысла.