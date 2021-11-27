Пожизненная вакцинация и 14 лет колонии журналисту. Итоги дня в Свердловской области

14 лет колонии строгого режима получил автор Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП губернатора» Александр Устинов из Екатеринбурга. Он был задержан в 2018 году и осужден за клевету, вымогательство и изготовление и распространение порнографии. Его коллеги, журналист и программист, были приговорены к 12 и 10 годам тюрьмы. Дело рассматривал Пресненский районный суд Москвы. Часто на такой срок садят убийц и насильников, действительно ли журналисты заслужили такое наказание?
Три года пришлось судиться с больницей родственникам умершего после операции жителя Екатеринбурга, чтобы получить компенсацию в один миллион рублей. В начале 2018 году мужчина попал в медучреждение, так как стал без ведомой причины терять вес. Врачи сделали ему лапароскопию, но, как выяснилось, хирурги так мастерски зашили шов, что он разошелся. Пациент стал жаловаться на сильные боли. Оказалось, что вся еда которую он ел после операции попадала в брюшную полость. У мужчины начались перитонит и сепсис, он скончался.
Два серьезных ДТП произошли в регионе. Прокуратура начала доследственную проверку по факту травмирования людей в автобусе, который ехал из Екатеринбурга в Березовский. В пассажирский транспорт въехал водитель МАЗа, при этом пострадали две женщины и 10-летний ребенок.
А пенсионерку, которая спешила в свою деревню Нижний Арий и перебегала Пермскую трассу в неположенном месте, сбил насмерть водитель Land Cruiser. Женщина неожиданно появилась перед внедорожником, водитель ее не увидел, так как ее одежде не было светоотражающих элементов.
Маленький мальчик из Екатеринбурга предупредил медиков скорой помощи, приехавшим на вызов в общежитие, об опасности. Ребенок встретил медиков на крыльце и рассказал, что в комнате находится пьяный отчим, который хотел зарезать его маленького брата. Врачи вызвали полицейских, которые штурмом взяли квартиру, при этом мужчина кидался на них с ножом и пытался выпрыгнуть в окно. Ситуация разрешилась благополучно, в ванне были обнаружены мама с малышом, которые прятались там от дебошира. У женщины одна рука оказалась сломана, а вторая — в глубоких порезах, так как она пыталась защищать ребенка.
И снова о наболевшей теме — вакцинации в регионе. О том, как часто придется прививаться от коронавируса рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пояснил, что пока не закончится пандемия, вакцинироваться придется каждые шесть месяцев. В дальнейшем планируется, что прививку, как и от гриппа, надо будет ставить раз в год.
Завтра, 28 ноября в России отмечается День матери. Как лучше поздравить любимых женщин с этим праздником? Редакция TagilCity.ru собрала мнения родителей многодетных семей, клинического психолога и опытного педагога.