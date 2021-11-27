Пожизненная вакцинация и 14 лет колонии журналисту. Итоги дня в Свердловской области

Ребенок спас от вооруженного отчима медиков скорой помощи. Пенсионерку, переходящую трассу в неположенном месте, сбил водитель внедорожника. 14 лет колонии автору Telegram-каналов и предстоящий День матери. Чем запомнится 27 ноября свердловчанам — в итогах TagilCity.ru.

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