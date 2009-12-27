Тагильская живинка-2009

Подобное соревнование проводится в Нижнем Тагиле уже в 3 раз.

В этом году в соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов -247 сильнейших танцевальных пар практически из всех городов Свердловской области.

Соревновались и самые юные танцоры, делающие свои первые шаги по танцевальному паркету, так и титулованные пары. Победители определялись в 22 номинациях, в зависимости от танцевальной программы, возраста и уровня подготовки спортсменов.

Так победителями в номинации «дети 0», гдесамые маленькие дети танцевали программу, состоящую из 2 танцев, стали представители Нижнетагильской школы танцев МОУ ДОД ДЮСШ «Тагилстрой» Романенко Степан и Девяшина Виктория, дети занимаются по руководством Шефер Дмитрия И Лилии, 2 и 3 места в этой категории заняли представители этойже спортивной школы Зыков Глеб и Сиденькова Полина (тренер Зайцева Полина), Берестов Никита и Гризовских Анастасия (тренеры Шефер Дмитрий И Лилия).

Маленькие танцоры соревновались и в программе из3 танцев. И снова все места на пьедестале заняли представители МОУ ДОД ДЮСШ «ТАГИЛСТРОЙ»: Романенко Степан и Девяшина Виктория, Шадрин Семен и Армянинова Анна, Истомин Михаил и Козулева Жанна.Среди чуть более опытных спортсменов возрастной категории Дети 1 победители определялись после 3, 4 и 6 танцев.

Так по итогам 3 танцев победителями стали представители коллектива «Сюрприз» из г.Каменск-Уральский, «Жемчужина Урала», г.Екатеринбург и НТШТ, г.Н.Тагил. В сокращенном двоеборье, состоящем из 6 танцев европейской и латино-американской программы, сразу 2 первых места заняли спортсмены НТШТМОУ ДОД ДЮСШ «Тагилстрой».Этотитулованная, не смотря на свои малый возраст, танцевальная пара Коротаев Иван и Малкова Полина. Ребятам всего по 8 лет, но уже в этом году они стали победителями Всероссийского турнира «Первенство Уральского Федерального округа», г.Тюмень, идвукратные серебряные призеры Первенства России среди ансамблей,Головков Александр и Соложнина Дарья. Спортсмены тренируются под руководством Шефер Дмитрия и Шефер Лилии.