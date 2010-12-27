10 млн. рублей вложил «Евраз» в детские сады Нижнего Тагила в 2010 году
В 2010 году «Евраз» выделил более 10 млн. рублей на развитие 31 детского сада Нижнего Тагила, которые объединены в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Радость» (МАДОУ «Радость»).
Об этом сообщает департамент «Евраза» по связям со СМИ. Ранее этидетские сады находились в структуре НТМК, и, несмотря на то, что в 2010году они переданы на баланс муниципалитета, комбинат продолжаетоказывать финансовую поддержку детским учреждениям, говорится винформационном сообщении департамента.
В течение года на средства компании во всех детских садах МАДОУ«Радость» были оборудованы тренажерные залы, приобретено оборудование иразвивающие пособия для игровых комнат и физкультурных залов, спортивныйинвентарь и тактильные дорожки для профилактики плоскостопия.
В 15детских учреждениях появились сухие бассейны, в 16 - спортивныетренажеры. В двух детских садах обновлено оснащениекабинетов водныхпроцедур и бассейнов: установлены инфракрасная кабинка, гидромассажнаяванна, тепловая завеса.
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