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10 млн. рублей вложил «Евраз» в детские сады Нижнего Тагила в 2010 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10 млн. рублей вложил «Евраз» в детские сады Нижнего Тагила в 2010 году

27 декабря 2010, 14:38Общество
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