34 тагильчанина награждены за борьбу с лесными пожарами
27 декабря 2010, 20:03ОбществоОльга
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За отвагу на летних пожарах наградили сегодня 34-х сотрудников нижнетагильского гарнизона пожарной охраны. Некоторым вручены знаки отличия, кто-то получил повышение по службе, пятерым вручили медали «За отвагу на пожаре».
Среди награжденных и представительницы слабого пола. Как рассказала нампсихолог группы кадров 9 отряда ФПС Свердловской области ИринаШтафетова, в составе оперативной группы нижнетагильского гарнизонапожарной охраны она выезжала на север региона, где лесные пожарыприближались к поселкам. Главная задача психолога - объяснить жителям,что материальные ценности не главное и сгоревший дом не стоитчеловеческой жизни, рассказала Ирина Штакетова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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