34 тагильчанина награждены за борьбу с лесными пожарами

Среди награжденных и представительницы слабого пола. Как рассказала нампсихолог группы кадров 9 отряда ФПС Свердловской области ИринаШтафетова, в составе оперативной группы нижнетагильского гарнизонапожарной охраны она выезжала на север региона, где лесные пожарыприближались к поселкам. Главная задача психолога - объяснить жителям,что материальные ценности не главное и сгоревший дом не стоитчеловеческой жизни, рассказала Ирина Штакетова.