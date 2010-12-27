Два современных реанимобиля выйдут на дежурство 1-го января
Спасти больше человеческих жизней смогут теперь работники нижнетагильской скорой помощи. Два новых реанимобиля класса С были презентованы нижнетагильской станции скорой медицинской помощи.
На них город потратил почти 3 миллиона рублей. Причём вся медицинскаяначинка автомобилей стоит почти столько, сколько сами машины.
Это первыев истории тагильской скорой автомобили, специально приспособленные дляреанимации. Сейчас медики проходят обучение работе с новым современнымоборудованием. И с 1-го января новые жёлтые газели с надписью«Реанимация» заступят на дежурство, чтобы каждый день спасать по десяткучеловеческих жизней.
Новые реанимобили будут выезжать только на сложныеслучаи – если человек при смерти. Сегодня в автопарке нижнетагильскойстанции скорой помощи – 34 автомобиля. Из них 8 отслужили по 11 лет -притом, что срок эксплуатации автомобиля скорой помощи не долженпревышать 5 лет. В 2012 году планируется закупить ещё 2 реанимобиля. А вследующем году 20 миллионов пойдут на 10 машин класса В – для линейныхбригад скорой помощи. По совету коллег из Екатеринбурга решили закупитьне Газели, а иномарки – Фиаты и Пежо.
Через два дня станция скоройпомощи должна получить переносные электрокардиографы. Ими обеспечат все20 бригад. А в следующем году врачей обеспечат и униформой, которойсейчас тоже не хватает.
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