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Два современных реанимобиля выйдут на дежурство 1-го января
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два современных реанимобиля выйдут на дежурство 1-го января

27 декабря 2010, 20:29ОбществоОльга
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