Два современных реанимобиля выйдут на дежурство 1-го января

Это первыев истории тагильской скорой автомобили, специально приспособленные дляреанимации. Сейчас медики проходят обучение работе с новым современнымоборудованием. И с 1-го января новые жёлтые газели с надписью«Реанимация» заступят на дежурство, чтобы каждый день спасать по десяткучеловеческих жизней.

Новые реанимобили будут выезжать только на сложныеслучаи – если человек при смерти. Сегодня в автопарке нижнетагильскойстанции скорой помощи – 34 автомобиля. Из них 8 отслужили по 11 лет -притом, что срок эксплуатации автомобиля скорой помощи не долженпревышать 5 лет. В 2012 году планируется закупить ещё 2 реанимобиля. А вследующем году 20 миллионов пойдут на 10 машин класса В – для линейныхбригад скорой помощи. По совету коллег из Екатеринбурга решили закупитьне Газели, а иномарки – Фиаты и Пежо.