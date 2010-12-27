Коммунальные услуги могут подорожать максимум на 15%

«Тарифные решения на территории Свердловской области на 2011 годпринимаются строго в соответствии с федеральным законодательством, в томчисле в части роста коммунальных платежей населения, который непревысит 15 процентов»,— заверил главу УрФО губернатор.

Также, по егословам, удалось снизить более, чем в 2 раза, долги перед основнымипоставщиками топливно-энергетических ресурсов, не допустить ростатарифов за жилищно-коммунальные услуги. Как отмечает АПИ, ранее в РЭКСвердловской области уже утвердили ряду поставщиков энергоресурсов росттарифов в 2011 году на уровне 25%, что вызвало далеко не самуюположительную реакцию у населения.