Коммунальные услуги могут подорожать максимум на 15%
27 декабря 2010, 19:20ОбществоОльга
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Рост платежей за коммунальные услуги в 2011 году не должен превысить 15%. Об этом решении Александр Мишарин рассказал на заседании антикризисного штаба при полпреде Президента на Урале Николае Винниченко.
«Тарифные решения на территории Свердловской области на 2011 годпринимаются строго в соответствии с федеральным законодательством, в томчисле в части роста коммунальных платежей населения, который непревысит 15 процентов»,— заверил главу УрФО губернатор.
Также, по егословам, удалось снизить более, чем в 2 раза, долги перед основнымипоставщиками топливно-энергетических ресурсов, не допустить ростатарифов за жилищно-коммунальные услуги. Как отмечает АПИ, ранее в РЭКСвердловской области уже утвердили ряду поставщиков энергоресурсов росттарифов в 2011 году на уровне 25%, что вызвало далеко не самуюположительную реакцию у населения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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