Ледяной дождь в Москве отразился на досуге тагильчан

Как сообщает РИА Новости, в субботу 25 декабря в столичном регионепрошел ледяной дождь, после которого дороги, деревья и даже машиныпокрылись коркой льда. Ледяной дождь в Москве и Подмосковье серьезнонарушил жизнедеятельность региона: без электричества в области осталисьоколо 100 тысяч человек, приостановлена работа аэропорта «Домодедово»,проблемы возникли с движением поездов и троллейбусов. Перебои в подачеэлектроэнергии в воскресенье привели и к задержке поездов.

В Москве проблемы возникли с движением поездов, троллейбусов и трамваев,прервана работа аэропорта «Домодедово». Задержки рейсов из-за непогодыотмечались и в столичном аэропорту «Шереметьево».

Из-за проблем с транспортом 26 декабря был сорван спектакль МосковскогоНезависимого Театра в Нижнем Тагиле. Актеры, занятые в спектакле«Однажды в Париже», не смогли вовремя вылететь из Москвы, и спектакльпришлось отменить.Организаторы принесли зрителям свои извинения и вернули деньги забилеты. В следующий раз гастроли Независимого Театра вНижнем Тагиле пройдут уже весной.

В настоящее время движение транпорта в Москве и работа аэропортов восстановлены.