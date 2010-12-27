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Ледяной дождь в Москве отразился на досуге тагильчан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ледяной дождь в Москве отразился на досуге тагильчан

27 декабря 2010, 08:14Общество
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