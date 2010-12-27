Митинг против ксенофобии прошел в Москве

Как сообщила «Интерфаксу» один из организаторов митинга Юлия Башинова, всего организаторы хотели бы видеть на митинге около трех тысяч человек.

В центре столице собрались, по разным оценкам, от полутора до 4-х тысяч человек. Среди них было много известных людей, в том числе, писатель-журналист Дмитрий Быков. Акция была разрешена властями и прошла без инцидентов, сообщает «Эхо Москвы».