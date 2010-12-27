Митинг против ксенофобии прошел в Москве
27 декабря 2010, 07:36Общество
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26 декабря в центре Москвы, на Пушкинской площади, около 200 человек собрались для того, чтобы выразить свое неприятие ксенофобии.
Как сообщила «Интерфаксу» один из организаторов митинга Юлия Башинова, всего организаторы хотели бы видеть на митинге около трех тысяч человек.
В центре столице собрались, по разным оценкам, от полутора до 4-х тысяч человек. Среди них было много известных людей, в том числе, писатель-журналист Дмитрий Быков. Акция была разрешена властями и прошла без инцидентов, сообщает «Эхо Москвы».
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