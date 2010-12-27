Муниципальный молодежный театр суд решил не закрывать, но наложил крупный штраф

Как рассказал корреспонденту радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник нижнетагильскогоГоспожнадзора Константин Чижов, на грани закрытия был и Муниципальныймолодежный театр. Пожарные выявили там многочисленные нарушения, которыеадминистрация театра должна была устранить еще год назад. На этот разсуд театр не закрыл, но муниципальный молодежный должен заплатитькрупный штраф.