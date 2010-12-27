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Муниципальный молодежный театр суд решил не закрывать, но наложил крупный штраф
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Муниципальный молодежный театр суд решил не закрывать, но наложил крупный штраф

27 декабря 2010, 20:09ОбществоОльга
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