Муниципальный молодежный театр суд решил не закрывать, но наложил крупный штраф
Более 400 нарушений выявили пожарные перед новогодними праздниками. В Нижнем Тагиле по решению суда уже закрыт один из залов нижнетагильской филармонии в здании «Современника».
Напомним, помещение «Современника» не оборудовано пожарнойсигнализацией. Если предписания удастся устранить,зал откроется черездва месяца.
Как рассказал корреспонденту радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник нижнетагильскогоГоспожнадзора Константин Чижов, на грани закрытия был и Муниципальныймолодежный театр. Пожарные выявили там многочисленные нарушения, которыеадминистрация театра должна была устранить еще год назад. На этот разсуд театр не закрыл, но муниципальный молодежный должен заплатитькрупный штраф.
Сейчас решается судьба ДК «Юбилейный» и Дворца Молодежи, ккоторым у пожарных тоже много претензий.
Всего в суд переданырезультаты проверок 7 учреждений. Госпожнадзор не обошел и ночные клубы.Так, четыре развлекательных клуба за выявленные нарушения должны будутзаплатить крупный штраф.
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