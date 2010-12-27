Новогодние праздники «на нейтральной территории»

Новый Год – праздник, который повсеместно связан не только с ёлкой, шампанским и мандаринами, но и огромными затратами на его организацию. Статистика говорит о том, что средний россиянин тратит на празднование Нового Года от 123 евро – без учёта стоимости подарков, на которые россияне тратят около 4% годовой зарплаты, лидируя в мире. Однако в данной статье речь пойдёт не о том, сколько денег русские тратят на новогодние застолья, а о том, сколько тратится на то, где само застолье будет происходить.

Декабрь – самый «жаркий» месяц для агентств недвижимости. Особенно для тех, которые специализируются на посуточной аренде квартир . Работники агентств утверждают, что телефоны буквально «обрываются». Однако вариантов даже сейчас, всего за неделю до праздника, всё ещё много. В первую очередь потому, что большинство звонков по вопросу краткосрочной (1-3 дня) аренды квартиры поступает, по словам риэлторов, от молодых людей, не достигших 25 лет, а уровень доверия к таким клиентам у агентств и наимодателей сравнительно невысок.

Молодёжь отмечает крупные праздники компаниями от 5 человек – и до бесконечности. Зачастую утром договаривавшийся об аренде квартиры даже не может вспомнить, кто в квартире находился. Конечно, собственники квартир и компании, чьим бизнесом является посуточная аренда, не рискуют совершать такие сделки – ущерб, нанесённый квартире всего за два дня такого найма, может в разы превышать сумму, указанную в договоре. Даже то, что за несколько дней доход может составить 100-150% от месячного, не решает дело в пользу компаний, ищущих, где отметить праздник.

Основное число клиентов агентств недвижимости, занимающихся посуточной арендой жилья, составляют командировочные – оно, в принципе, и понятно. И даже в новогоднюю ночь риэлторы делают ставку именно на этих клиентов, отказывая студентам, желающим Новый Год отметить на «нейтральной территории». Поэтому большинство объявлений типа сдам квартиру в Новосибирске, оплата посуточная» могут не найти жильцов по завышенным в праздники ценам, а сами агентства и собственники могут потерпеть убытки.

Что касается цен. Средняя цена за сутки проживания в однокомнатной квартире колебалась от 1000 до 3000 рублей – в зависимости от состояния квартиры, её расположения, удобств. Сейчас та квартира, которая стоила полторы тысячи рублей, подорожала в среднем в три раза. Не менее популярные перед праздником частные коттеджи поднялись в цене примерно на столько же: за два дня аренды домика за городом придётся отдать от 20 тысяч рублей.