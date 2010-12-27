Новый офис Мотив на Красном Камне ждет вас
27 декабря 2010, 10:50ОбществоАнка
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Много дел? Ничего не успеваете? Мотив ценит ваше время! Новый офис обслуживания открылся теперь и на Красном Камне! Мы стали еще ближе и доступнее!
В новом офисе вы сможете:
И это далеко не полный перечень услуг, которые предоставляет новый офис продаж и обслуживания Мотив!
В честь новоселья скидки на все модели телефонов и приятные подарки всем пришедшим!
Офис расположен по адресу: ул. Пархоменко, д. 119.
Режим работы офиса:
Офис Мотив на Красном Камне ждет Вас!
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