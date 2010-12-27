Снежная буря обрушилась на Восточное побережье США
27 декабря 2010, 09:22ОбществоОльга
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Сильнейшие снегопады и ледяные дожди обрушились на Атлантическое побережье США. Сразу в нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение.
Дорожное движение практически парализовано, из-за белой пелены видимостьсейчас минимальная. Отменены сотни авиарейсов, остальные выполняются смногочасовыми задержками.Высота снежного покрова в некоторых местах почти достигла 50сантиметров, со ссылкой на американские СМИ сообщает РИА Новости.
В воскресенье в Нью-Йорке и близлежащих к мегаполису аэропортах былоотложено 1,4 тысячи рейсов. В воскресенье вечером ряд железнодорожныхветок штата, в том числе связывающая Лонг-айленд с Нью-Йорком, былизакрыты по погодным условиям. Прекращено автобусное сообщение междуНью-Йорком и Нью-Джерси, ряд компаний-автоперевозчиков объявили оботмене всех автобусных рейсов в понедельник, другие ввели ограничения.
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