Сотрудники ГИБДД готовят школьников к каникулам
27 декабря 2010, 19:30ОбществоОльга
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В Свердловской области начались «Рождественские каникулы». Так называется профилактическое мероприятие ГИБДД. Оно продлится до 11 января.
Акция направлена на снижение количества ДТП с участиемнесовершеннолетних, предотвращение детского травматизма и гибеливследствие катания на опасных горках. Накануне зимних каникулавтоинспекторы будут посещать школы и проводить инструктажи. Кроме того,планируется жесткий контроль за техническим состоянием автобусов, вкоторых перевозят детей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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