Сотрудники ГИБДД готовят школьников к каникулам

Акция направлена на снижение количества ДТП с участиемнесовершеннолетних, предотвращение детского травматизма и гибеливследствие катания на опасных горках. Накануне зимних каникулавтоинспекторы будут посещать школы и проводить инструктажи. Кроме того,планируется жесткий контроль за техническим состоянием автобусов, вкоторых перевозят детей.