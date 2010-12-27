В 20-ти детсадах открылись 34 новые группы

Об этом журналистам местных СМИ рассказали сегодня во время пресс-турапо дошкольным учреждениям. Так, в 193-м детском саду на Вагонке открыто 2новые группы на 25 детей. Выделенные средства, по словам заведующейНатальи Францевой, позволили создать уютную и современную обстановку:установить теплые полы, стеклопакеты, привести в порядок санитарныекомнаты и раздевалки, приобрести игровое оборудование.