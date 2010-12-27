В 20-ти детсадах открылись 34 новые группы
В 20-ти детсадах Нижнего Тагила за несколько месяцев появилось 34 новые группы. Из 132-х детских садиков города 90 приняли участие в реализации областной и муниципальной программ развития сети дошкольных учреждений. Это помогло создать с сентября по декабрь 1666 новых мест в садиках.
Об этом журналистам местных СМИ рассказали сегодня во время пресс-турапо дошкольным учреждениям. Так, в 193-м детском саду на Вагонке открыто 2новые группы на 25 детей. Выделенные средства, по словам заведующейНатальи Францевой, позволили создать уютную и современную обстановку:установить теплые полы, стеклопакеты, привести в порядок санитарныекомнаты и раздевалки, приобрести игровое оборудование.
Аналогичныеусловия созданы в ДОУ № 85 в поселке Северный и № 162 по улицеПервомайская. Как отмечает пресс-служба администрации города, областная имуниципальная программы рассчитаны на 2010-2014 годы. В 2010 году наусловиях софинансирования из двух бюджетов выделено и освоено 58миллионов рублей.
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