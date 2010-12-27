В субботу завершился первый в Нижнем Тагиле фестиваль ледовых скульптур

Все фигуры располагаются недалеко от катка. Места для скульптур былиподобраны так, чтобы они находились в зоне видимости охраны парка, отмечают в управлении культуры Нижнего Тагила. Поэтому, какрассчитывают представители управления, скульптуры простоят в парке доконца зимы.

Награждение в конкурсе прошло по трем номинациям: для профессионалов,студентов и творческих групп образовательных учреждений.Первое место среди профессионалов занял скульптор Александр Иванов,автор многих тагильских скульптур. Его работа называется «Такил».Поощрительный приз достался Сергею Дегтяреву, автору фигуры «Серебряноекопытце».

Среди студентов лучшими стали учащиеся УУПИ с композицией «Стремление»,2-ое и 3-е места достались студентам ХГФ НТГСПА, представившим работы«Валли» и «Композиция».Школьники и учащиеся профучилищ представили на суд зрителей снежныескульптуры.

1-ое место среди школьников заняла команда школы № 72,слепившая из снега «Мечту о лете», 2 место – у профессионального училища№ 49, 3-е место заняли ребята из Тагилстроевского Дома детскоготворчества.

Напомним, в парке им. Бондина действует не только прокат коньков, но ещелыж и надувных санок-ватрушек.