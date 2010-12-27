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В субботу завершился первый в Нижнем Тагиле фестиваль ледовых скульптур
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В субботу завершился первый в Нижнем Тагиле фестиваль ледовых скульптур

27 декабря 2010, 14:17Общество
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