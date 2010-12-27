Жаловаться на заваленные снегом тротуары тагильчане могут в дорожную инспекцию

Если прошедший грейдер завалил снегом с проезжей части тротуар илиостановку общественного транспорта и снег не торопятся убирать, можнообратиться с жалобой в дежурную часть ГИБДД по телефону 25-00-44 или вдорожную инспекцию по телефону 97-65-71. Инспекторы ГИБДД выедут наместо и проведут контрольную проверку. Если информация подтвердится,вынесут предписание убрать мешающий безопасности пешеходов снег.Виновных в том, что завал не убран, привлекут к административнойответственности.