Жаловаться на заваленные снегом тротуары тагильчане могут в дорожную инспекцию
27 декабря 2010, 20:18ОбществоОльга
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Жаловаться на заваленные снегом тротуары тагильчане могут в дорожную инспекцию. Об этом корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» рассказал госинспектор отделения дорожной инспекции и организации движения нижнетагильской ГИБДД Алексей Соловьёв.
Если прошедший грейдер завалил снегом с проезжей части тротуар илиостановку общественного транспорта и снег не торопятся убирать, можнообратиться с жалобой в дежурную часть ГИБДД по телефону 25-00-44 или вдорожную инспекцию по телефону 97-65-71. Инспекторы ГИБДД выедут наместо и проведут контрольную проверку. Если информация подтвердится,вынесут предписание убрать мешающий безопасности пешеходов снег.Виновных в том, что завал не убран, привлекут к административнойответственности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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