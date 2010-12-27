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Жаловаться на заваленные снегом тротуары тагильчане могут в дорожную инспекцию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жаловаться на заваленные снегом тротуары тагильчане могут в дорожную инспекцию

27 декабря 2010, 20:18ОбществоОльга
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