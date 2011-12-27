2 тонны продуктов изъял из продажи в Нижнем Тагиле Роспотребнадзор

2/3 забракованного – это хлебобулочные и кондитерские изделия. На втором месте – консервы, их изъято 400 килограммов. Кроме того, в 4 квартале снимались с продажи мука, крупы, сахар, мясо, рыба, молоко и молочные продукты.

Алкогольных напитков забраковано совсем немного – за 3 месяца всего 7,5 литров. Чаще всего пищевые продукты снимались с продажи из-за отсутствия документов безопасности и нарушенных сроков реализации. За торговлю некачественными продуктами Роспотребнадзор наложил штрафов на 60 тысяч рублей.