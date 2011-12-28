Chrysler 300C получил 8-ступенчатый «автомат»

Топовый Chrysler 300C от стандартного автомобиля можно будет отличить по новой мелкоячеистой решетке радиатора с широкой хромированной окантовкой, хромированным корпусам зеркал заднего вида и дверным ручкам, а также по 20-дюймовым колесным дискам из алюминиевого сплава, доступным только для полноприводной версии (для заднеприводной машины предлагаются 19-дюймовые диски аналогичного дизайна).

Салон новинки будет полностью отделан дорогой кожей Potrona Frau, которая обычно используется для Maserati и топовых Alfa Romeo. Таким материалом будут обшиты передняя панель, козырек приборной панели, боковые части центральной консоли и дверные панели. Кроме того, из двухцветной кожи Nappa выполнят подлокотники между креслами и передние сиденья, имеющие электрорегулировки по 12 направлениям, вентиляцию и обогрев. Также в салоне появятся вставки из натурального дерева.

Помимо мотора V6, для седана Chrysler 300C по-прежнему будет доступен 363-сильный восьмицилиндровый двигатель HEMI объемом 5,7 литра, который сможет работать в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Как сообщалось ранее, до «сотни» машина с такой силовой установкой способна ускоряться менее чем за шесть секунд.

В США самый доступный вариант модели в модификации Luxury Series будет стоить 40 тысяч 145 долларов. Топовая машина с V8 и полным приводом обойдется в 45 тысяч 245 долларов.