Горздрав в Нижнем Тагиле ликвидируют

Напомним, в рамках реформы все медицинские учреждения переданы на баланс области. В связи с этим и ликвидируют руководившее ими управление администрации города. Затем в Нижнем Тагиле появится территориальное представительство областного Минздрава. Оно будет курировать те же вопросы, что и управление здравоохранения, но подчиняться будет не муниципалитету, а министерству.