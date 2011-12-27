Горздрав в Нижнем Тагиле ликвидируют
Уже с начала 2012 года управления здравоохранения в городе не будет.
Напомним, в рамках реформы все медицинские учреждения переданы на баланс области. В связи с этим и ликвидируют руководившее ими управление администрации города. Затем в Нижнем Тагиле появится территориальное представительство областного Минздрава. Оно будет курировать те же вопросы, что и управление здравоохранения, но подчиняться будет не муниципалитету, а министерству.
Расширится и территория влияния ведомства - представительство Минздрава будет действовать в Нижнем Тагиле и Горнозаводском округе. Сколько человек будет работать в обновлённом ведомстве - пока не известно, рассказали в пресс-службе управления здравоохранения. Нынешний руководитель горздрава Оксана Хулап покинет должность, вернётся в Екатеринбург, и будет работать в системеТФОМС.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM