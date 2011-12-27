К 2020 году Россия станет четвертой крупнейшей экономикой мира

Расчет построен на предположениях о том, что через 10 лет Россия станеткрупнейшим поставщиком нефтегазовых ресурсов в Европу и Азию и на этомпойдет вверх.

Аналогичный рост ждет Индию, которая сможет занять пятое место за счетроста квалификации персонала в таких областях, как IT и инжиниринг.

Согласно прогнозу, к 2020 году Бразилия останется на шестом месте, Германия же скатится на седьмое место, Великобритания — на восьмое. Девятое место останется за экономикой Франции. Словом, Европу ждет «потерянное десятилетие цитирует экспертов лондонская газета Daily Telegraph.

Однако, по мнению генерального директора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, занять четвертое и даже пятое место по росту экономики России будет крайне тяжело.

Эти оценки выглядят слишком оптимистично. Нет никакой вероятности, что мы обгоним Германию при той структуре сырьевой экономики, которая существует сегодня и даже усиливается при вступлении России в ВТО, а также в условиях старения населения страны сказал он.

При этом обрабатывающие сектора отечественной промышленности из-за резкой конкуренции в ВТО могут серьезно просесть, а сырьевые не покажут блестящих результатов. Так, у «Газпрома», по словам эксперта, наметиласьтенденция к снижению прямых контрактов.