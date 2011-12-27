Какие алкогольные напитки будут пить тагильчане в новогоднюю ночь и почему многие не хотят пить совсем?

Тем временем цены на алкоголь неизбежно поднимаются. Причем поставщики не связывают это подорожание с приближающимися праздниками. По словам дистрибьюторов алкогольной продукции Нижнего Тагила, повышения цен на продукцию можно объяснить лишь подорожанием акцизных марок и сырья.

Таким образом, инициатором повышения цен всегда является завод-производитель, да и то, делает он это не из прихоти руководства, а по причине повышения себестоимости продукта. Правда, помимо повышения цен все крупные и специализированные магазины также устраивают скидки, которые помогут сэкономить некоторую сумму.

Что будут пить тагильчане в новогоднюю ночь?

Конечно, любимым напитком в Новый год является шампанское и игристое вино. Спрос на них всегда высок в декабре. И даже те, кто шампанское не очень любит, все равно покупают пару бутылок. Шампанское стало одним из символов Нового года, а его открытие является веселой традицией. Но что интересно, в этом году по сравнению с прошлыми наблюдается заметное увеличение спроса на такие непривычные для русских новогодние напитки, как текила, виски, ром. Люди хотят попробовать что-то новое, купить на праздничный стол те напитки, которые не могут себе позволить купить в другое время обьясняет Ольга Чичерина, сотрудник компании-дистрибьютора алкогольных напитков в Нижнем Тагиле «Инвина Опт».

По результатам опроса «Какой алкоголь Вы будете пить в новогоднюю ночь?»на сайте Tagilcity 31% опрошенных, а это большинство, отдалипредпочтение шампанскому. Почти 8% респондентов решили пить Мартини.Далее идут любители крепких напитков: водки (7,6%), виски (5,9%) иконьяка (5,8%).

Интересно, что, согласно опросу, виски отдают предпочтение больше людей,чем более привычному коньяку. Предпочтение вину в Новый год отдадут5,5% участников опроса, далее 3,9% будут пить самогон, 2,5% - коктейлии, наконец, 1,2% выберут ром.

А много ли таких людей, кто вообще не собирается пить в новогоднюю ночь? Конечно. Во-первых, это те, кто будет работать: таксисты и диспетчеры, сотрудники предприятий, связанные с непрерывным производством.

Это дежурные врачи «Скорой помощи» и больниц, дежурные бригадыполицейских, пожарных, спасателей и многие другие. Работают также проводники и продавцы круглосуточных магазинов.

Кроме того, это те люди, кто предпочитает быть трезвым, чтобы можно было оставаться за рулем на протяжении всей новогодней ночи.

У меня много планов на эту ночь. Я буду встречать Новый год с семьей, мы планируем съездить на Главную елку города, потом еще хочу заехать поздравить друзей. Поэтому я предпочитаю оставаться за рулем. Ведь цены на такси в праздник будут очень высокими. К тому же я не считаю, что потеряю многое, не выпив бокала шампанского рассказывает о своих планах на новогоднюю ночь тагильчанка Ольга Хусяинова.

И наконец, останутся трезвыми в Новый год те люди, кто вообще не употребляет алкоголь. По какой причине не будут пить участники нашего опроса, не уточняется, но таких оказалось 25% респондентов, а это 495 человек.