«Левада-центр» составил портрет участников митинга на проспекте Сахарова

791 человек были опрошены на входе и выходе с проспекта Сахарова24 декабря. Статистическая погрешность составила не более 4,8 процента.

Согласнорезультатам опроса, большую часть митингующих (60 процентов) составлялимужчины, люди с высшим образованием (62 процента) и жители Москвыи Подмосковья (79 процентов и 18 процентов соответственно).

31 процент опрошенных сообщили, что им от 25 до 39 лет. Около 25 процентов отнесли себя к возрастной категории 18-24 года. 23 процентам участников опроса — от 40 до 54 лет, а 22 процентам — от 55 лет и больше.

Большаячасть опрошенных в ответ на вопрос об основном роде занятий назваласебя специалистами (46 процентов). На втором месте — студенты(12 процентов).

56 процентов опрошенных узнали о митингена проспекте Сахарова из интернет-изданий. 33 процента — из другихисточников в Сети; столько же процентов — от друзей, соседей и родных.При этом 27 процентов услышали о митинге «За честные выборы» по радио,а 18 процентов — по телевизору. На этот вопрос можно было выбратьнесколько вариантов ответа.

Подавляющее большинство опрошенных(73 процента) в качестве мотивов участия в митинге назвали «стремлениевыразить свое возмущение фальсификацией выборов» и «накопившеесянедовольство положением дел в стране и политикой властей». 52 процентапришли на митинг, чтобы выразить недовольство тем, что основные решенияв стране принимаются без их участия.

Для 37 процентов митингна проспекте Сахарова стал первым митингом против фальсификации выборов.56 процентов опрошенных ранее приняли участие в митинге на Болотнойплощади, а 22 процента — в митинге на Чистых прудах.

Наибольшееколичество опрошенных назвали себя демократами (38 процентов).31 проценту оказались наиболее близки политические взгляды либералов.Коммунистов поддержали 13 процентов опрошенных, а социал-демократов —10.

Наибольшим доверием среди общественных деятелей и лидеровоппозиции у участников опроса пользуются журналист Леонид Парфенов(41 процент), блогер Алексей Навальный (36) и писатель Борис Акунин(35). При этом на президентских выборах среди опрошенных лидировал быНавальный (22 процента). На втором месте — Григорий Явлинский(21 процент). 44 процента готовы пойти наблюдателями на президентскиевыборы 4 марта, и 82 процента намерены принять участие в акциях протестав случае фальсификации данных этих выборов.