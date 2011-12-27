На Плутоне обнаружены сложные молекулы органического происхождения
27 декабря 2011, 12:56ОбществоВалерия Лошкарева
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Признаки наличия на Плутоне молекул органического происхождения, «кирпичиков» строительства жизни, обнаружили американские ученые, сообщает ИТАР-ТАСС.
С помощью космического телескопа НАСА «Хаббл» они выявили на планете зоны с высокой степенью поглощения ультрафиолетового излучения Солнца. Эта особенность указывает на присутствие органических веществ, предположительно молекул со сложной структурой, включающих углеводород или азот.
Плутон и его 3 спутника - Харон, Никта и Гидра - располагаются на окраине Солнечной системы. Американские ученые рассчитывают обогатиться дополнительными знаниями к моменту подлета к планете межпланетного зонда НАСА «Нью хорайзонс».
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