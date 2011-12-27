На Плутоне обнаружены сложные молекулы органического происхождения

С помощью космического телескопа НАСА «Хаббл» они выявили на планете зоны с высокой степенью поглощения ультрафиолетового излучения Солнца. Эта особенность указывает на присутствие органических веществ, предположительно молекул со сложной структурой, включающих углеводород или азот.